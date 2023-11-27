Мир 27 ноября 2023, 02:49 «Украину кинули». Арестович обвинил Запад в недостаточной помощи Арестович: Запад пообещал Украине настоящую поддержку и «кинул» ее Офис президента Украины

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В провале контрнаступления и тяжелом положении Украины виноват Запад, который сначала втянул страну в полномасштабный конфликт, пообещав полноценную поддержку, а потом «кинул» ее. Такое мнение выразил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* в своем Telegram-канале.

«Настоящая ответственность на тех, кто обещал нам, Украине, настоящую поддержку <…> и не предоставил ее. Читай — кинул», — заявил Арестович*.

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Политик напомнил, что конфликт мог закончиться в марте 2022 года Стамбульскими соглашениями и тогда «пару сотен тысяч людей были бы живы». Но Запад, пообещав поддержку, втянул Украину в продолжение противостояния и заведомо провальное контрнаступление, которое ВСУ не могло реализовать без большего объема поставок.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что конфликт России и Украины мог бы завершиться еще весной 2022 года. По его словам, Россия требовала от Украины нейтрального статуса страны и отказа от членства в НАТО. Политик признался, что киевские власти вышли из переговоров, в том числе, по совету тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

* Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.