Украина насильно задержала работников «Росатома» на Ровенской АЭС
Постпредство РФ в Вене: четырех сотрудников «Росатома» насильно удерживают на Украине
Четыре сотрудника компании «Росатом» насильственно удерживаются украинской стороной на площадке Ровенской АЭС. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию постоянного представительства РФ при международных организациях в Вене.
По данным постпредства, 23 февраля на Ровенскую АЭС была доставлена свежая партия ядерного топлива. Это происходило в соответствии с графиком поставок и договорными обязательствами.
«Груз сопровождали соответствующие специалисты, граждане России, сотрудники дочернего предприятия Госкорпорации „Росатом“ — центрального филиала АО „Атомспецтранс“», — говорится в сообщении.
В постпредстве уточнили, что с тех пор российские специалисты насильственно удерживаются в железнодорожном вагоне, в котором был доставлен груз, на площадке АЭС.
Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев направил в Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) опровержение относительно утверждений Киева о планах России установить полный контроль над Запорожской АЭС. Перед этим Запорожская АЭС перешла под полный контроль российских войск. Станция работает в штатном режиме. Охранявшие ее бойцы украинской нацгвардии сдали оружие, их отпустили домой.