«Росатом» отверг планы установки полного контроля РФ над Запорожской АЭС

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев направил в Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) опровержение относительно утверждений Киева о планах России установить полный контроль над Запорожской АЭС. Сообщение об этом размещено в Twitter организации.

«Украина сообщила МАГАТЭ, что Россия имеет планы установить полный и постоянный контроль над Запорожской АЭС под управлением Росатома. Генеральный директор Росатома в телефонном разговоре с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси отверг такое намерение российской стороны», — говорится в сообщении МАГАТЭ.

Несколько дней назад стало известно, что Запорожская АЭС перешла под полный контроль российских войск. Станция работает в штатном режиме. Охранявшие ее бойцы украинской нацгвардии сдали оружие, их отпустили домой. Об этом сообщили в Росгвардии.

Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 4 марта украинская группа диверсантов устроила провокацию на АЭС. Российские ВС подавили сопротивление, станция была взята под контроль. Однако в результате на территории произошел пожар. Он был потушен.