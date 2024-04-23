Мир 23 апреля 2024, 15:34 Украина начала получать помощь из Европы из-за энергодефицита «Укрэнерго»: Украина второй день подряд привлекает аварийную помощь из Европы РИА «Новости»

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Власти Украины второй день подряд привлекают аварийную помощь из Европы из-за дефицита в энергосистеме. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба энергетической компании «Укрэнерго».

«Дефицит в энергетической системе. Второй день „Укрэнерго“ привлекает из Европы аварийную помощь на почти круглосуточной основе», — заявили в пресс-службе.

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Во вторник с 18:00 до 22:00 применят графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

«Ограничения потребления для промышленных потребителей в Криворожском районе продолжают действовать круглосуточно. В течение суток действуют ограничения для бытовых потребителей в Харьковщине. По состоянию на утро обесточили порядка 209 тысяч бытовых потребителей», — добавили в «Укрэнерго».

Ранее глава украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко не исключил, что в ближайшее время на Украине на постоянной основе начнут отключать электричество на четыре-шесть часов в сутки.