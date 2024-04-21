Мир 21 апреля 2024, 03:12 Украинцев предупредили о возможных длительных отключениях электричества Харченко: на Украине могут ввести ежедневные отключения света на 4–6 часов РИА «Новости»

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На Украине могут начать отключать электричество на четыре-шесть часов в сутки. Об этом, как пишет украинская версия Forbes, заявил директор местного центра исследования энергетики Александр Харченко.

Причиной такого решения он назвал повреждения в энергетической системе страны.

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«Украина вряд ли пройдет пики потребления в июле–августе и зимой без ограничений. <…> Доступ к электричеству будет отсутствовать в течение четырех-шести часов в сутки», — отметил он.

Он также напомнил, что Украина потеряла до семи гигаватт генерации электроэнергии.

Ранее экс-глава МИД страны Павел Климкин заявил, что энергетическая инфраструктура Украины критически истощается после ударов ВС России, поэтому Украина становится для Европы «чемоданом без ручки».