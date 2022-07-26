Украина начала переговоры с Латвией о конфискации российских золотовалютных резервов

Власти Украины намерены добиваться конфискации российских золотовалютных резервов (ЗВР) в других странах. Глава украинского Минюста Денис Малюська заявил, что эти средства должны пойти в специально созданный фонд компенсации за ущерб, понесенный его страной.

В интервью «РБК-Украина» Малюська рассказал, что первым таким государством может стать Латвия. Он отметил, что там не так много ЗВР, однако украинские власти идут «по пути наименьшего сопротивления».

«Первой страной, скорее всего, станет Латвия. Они согласились с концепцией. Соответственно, мы сейчас на стадии переговоров по конкретному тексту договора», — объяснил министр. По его словам, он был в Риге на прошлой неделе, и латвийские власти согласились подписать и ратифицировать документ в сжатые сроки.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина завила, что регулятор обратится в суд с исками о разморозке золотовалютных резервов России. Она добавила, что сейчас специалисты готовят необходимые документы.