ЦБ подготовит иски по возврату замороженных резервов

Банк России подготавливает иски по возврату международных резервов. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Что касается статуса исков по поводу разморозки ЗВР (золотовалютных резервов — прим. ред.) — это сложный процесс. Мы в стадии их подготовки», — цитирует Набиуллину ТАСС.

В конце февраля Евросоюз принял решение о запрете операций, связанных с управлением резервами и активами Центробанка России, включая операции с любыми юридическими лицами или органами, действующими от имени или по указанию Центробанка.

При этом, если сделка строго необходима для обеспечения финансовой стабильности Евросоюза или входящих в него стран, компетентные органы могут дать разрешение на ее проведение.

Также главы МИД 27 стран Евросоюза одобрили запрет всех транзакций с Центробанком РФ и заморозку его активов.