Украина начала антитеррористические учения у границы с Крымом

Украинские военные начали масштабные антитеррористические учения в Херсонской области. Наиболее интенсивные тренировки пройдут вблизи границ с Крымом, а также в прибрежной зоне региона. Сообщение о маневрах появилось на официальном сайте Службы безопасности Украины.

В рамках учений военные, сотрудники Нацполиции и Государственной пограничной службы будут отрабатывать защиту объектов критически важной инфраструктуры. Особое внимание будет уделено морским портам, аэропорту, мостам, газодобывающим башням и объектам энергоснабжения. Точное количество военных, которые примут участие в учениях, а также данные о задействованной технике не раскрываются.

В СБУ подчеркнули, что учения пройдут в соответствии с законодательством Украины и с соблюдением прав и свобод человека. Жителей Херсонской области призвали проявлять повышенную бдительность и сразу сообщать о лицах, которые проявляют интерес к зданиям органов власти, транспортной инфраструктуре или военным объектам.