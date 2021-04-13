Украинские силовики проведут учения с боевым оружием у границ с Россией

С завтрашнего дня Служба безопасности Украины начнет антитеррористические учения в Харьковской области, у границы с Россией. Сотрудники ведомства, пограничники, нацгвардейцы и полицейские будут использовать боевое оружие и военную технику. Об этом сообщил сайт СБУ.

«Учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств. В рамках учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан. <…> СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность», — говорится в сообщении пресс-службы.

В СБУ дали гарантию, что учения будут проходить в соответствии с действующим законодательством Украины и с соблюдением прав и свобод человека. Еще в ведомстве местных жителей призвали к повышенной бдительности и попросили сообщать, если кто-то проявляет повышенный интерес к транспортной инфраструктуре, военным объектам или зданиям органов власти.

На прошлой неделе Военно-морской флот Украины без предупреждения начал учения в Черном море.