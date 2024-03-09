Мир 09 марта 2024, 17:12 Украина лишится четверти министерств из-за нехватки денег NV: Украина из-за дефицита бюджета готова расформировать пять министерств РИА «Новости»

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Кабмину Украины грозит серьезное сокращение. Как сообщило украинское издание «Новое время», из-за дефицитного бюджета власти планируют сократить не менее пяти министерств.

«Речь идет о расформировании не менее пяти министерств из 19 имеющихся», — указали авторы материала.

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Изменения могут произойти уже в ближайшие месяцы, если возникнет необходимость сэкономить государственные деньги. В первую очередь власти намерены сократить ведомства, связанные с соцсферой.

Украина разрушена, а американские и европейские корпорации начали скупать земли в западной части страны за копейки. Депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что накачивание Украины финансами превратилось в отмывание денег для обогащения военно-промышленного комплекса.