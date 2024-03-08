Мир 08 марта 2024, 13:18 «Это сумасшествие». В Европе заявили о покупке земель на Украине «за копейки» Депутат ЕП Уоллес: западные корпорации скупают украинские земли «за копейки» Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/globallookpress

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Крупные западные компании активно приобретают земли на Украине. Такое заявление сделал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х.

«Украина разрушена. Корпорации из США и Европы скупают земли в западной части Украины за копейки. Это сумасшествие», — возмутился политик.

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Он также прокомментировал украинский конфликт и заявил, что вместо попыток мирного урегулирования ситуации союзники все больше ее разжигают. Накачивание Украины финансовыми средствами превратилось в отмывание денег с целью обогащения военно-промышленного комплекса.

«Мы не сделали ничего, чтобы принести мир», — добавил Уоллес.

Президент США Джо Байден заявил, что США не станут отступать и прогибаться по украинскому вопросу. Американцы продолжат направлять помощь ВСУ. Байден призвал конгресс одобрить и отдать ему на подпись проект закона о финансировании Украины.