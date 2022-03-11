Украина как оправдание. Западные страны «подсуетились» объяснить цены на топливо санкциями

События на Украине, антироссийские санкции пошли на руку Европе и США. Западные страны использовали эту ситуацию, чтобы оправдаться перед своими гражданами за подорожание топлива. Такое мнение в разговоре с «360» высказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Он напомнил, что мир сейчас живет в период энергетического кризиса.

«Санкции против РФ стали удобным объяснением как европейцев, так и для американцев, для своего населения, почему у них дорожает газ, почему у них дорожает моторное топливо и так далее», — заявил он.

По его словам, санкции действительно оказывают влияние на западные рынки, но это не единственная причина текущих подорожаний.

«Санкции стали удобной причиной не предпринимать ничего и ждать, когда ситуация рассосется сама собой», — добавил Фролов.

Он отметил, что когда США предпринимают очередные меры, то на рынках видны скачки.

«Например, топочный мазут подорожал примерно в полтора раза после известий о том, что ограничиваются поставки из России. РФ поставляла в США до 10% от всех объемов импортируемого сырья (нефть и нефтепродукты), 70% из этого нефтяного импорта России составляли нефтепродукты, в первую очередь, относящиеся к мазуту», — объяснил эксперт.

По его мнению, моторное масло продолжит дорожать. В США цены еще не достигли таких высоких показателей, как в Европе. Во многих странах ЕС цена за литр бензина уже превысила два евро.

«В первую очередь они растут из-за растущих цен на нефть. Цены на нефть растут из-за возникшей нестабильности. Чем больше эскалация, чем больше истерики разгоняют в отношении РФ, пока наши европейские и американские партнеры не скажут, что дальнейшего продвижения санкций в отношении углеводородного сырья из России не предвидится, цены будут расти», — резюмировал Фролов.

Ранее эксперт заявил, что Европа не сможет обойтись без российского газа.