Энергетик: Европа не сможет заменить российский газ на американский

Сейчас мир находится в состоянии энергетического кризиса, который не прекращается с 2021 года. Это усугубляет ситуацию для Европы, так как она является достаточно небольшим на фоне Азии региональным рынком. Поэтому для нее не представляется возможным заместить поставки энергоресурсов из России поставками из других стран, заявил «360» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Даже если бы сейчас не было недостатка в энергоресурсах в масштабах всей планеты, Европа все равно не смогла бы заместить поставки из РФ по той простой причине, что эти поставки носят доминирующий характер на европейском рынке», — пояснил эксперт.

По его словам, ни один другой поставщик такие объемы просто не потянет, поэтому сейчас и не вводятся какие-либо ограничения в рамках денежной оплаты за энергоресурсы, несмотря на то, что какие-то ограничения SWIFТ против России все-таки были введены.

Фролов не разделил предположение о том, что США хотели бы заменить Россию на европейском рынке энергоресурсов. Он указал на то, что у США нет физической возможности заместить поставки российского газа, плюс, по его мнению, у Штатов нет и таких планов.

«Кроме того, у США нет юридической возможности замещать поставки из России. И дело даже не в контрактах между российскими и европейскими компаниями, а в том, что у США нет единой компании, которой руководство США могло бы управлять, чтобы та перенаправляла свои газовые потоки из одного региона в другой», — сказал собеседник «360».

Специалист объяснил, что наиболее предпочтительным регионом для реализации американского газа является Азия, куда идет порядка 50% всех поставок. Кроме того, важным регионом для поставщиков из США является Латинская Америка, куда также идет значительная доля поставок. По результатам 2021 года на страны ЕС пришлась лишь четверть поставок из Штатов, заключил он.