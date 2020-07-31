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    31 июля 2020, 15:34

    Кравчук высказался против «особого статуса» донбасских республик

    Артур Блянихов

    Бывший лидер Незалежной Леонид Кравчук, возглавивший украинскую делегацию в контактной группе по Донбассу, выступил против «особого статуса» самопровозглашенных республик. Об этом сообщил «Интерфакс».

    Кравчук заметил, что «особый статус» можно воспринимать как какую-ту отдельную страну, что повлечет за собой создание армии и других внутренних силовых структур. По его мнению, от «особого статуса» Донбасса надо отказаться и перейти на особую систему местного управления.

    «Надо предложить больше прав, больше возможностей, но в рамках Конституции Украины и законов Украины», — цитирует Кравчука ИА НСН.

    Новости SMI.FM