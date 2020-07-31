Кравчук высказался против «особого статуса» донбасских республик

Кравчук заметил, что «особый статус» можно воспринимать как какую-ту отдельную страну, что повлечет за собой создание армии и других внутренних силовых структур. По его мнению, от «особого статуса» Донбасса надо отказаться и перейти на особую систему местного управления.

«Надо предложить больше прав, больше возможностей, но в рамках Конституции Украины и законов Украины», — цитирует Кравчука ИА НСН.