Мир 29 января 2023, 03:46 Украина довела немецкую армию до истощения — СМИ The Economist: Бундесвер находится в тяжелом состоянии из-за помощи ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы Германии «истощены». Ситуацию усугубляет помощь Украине. Об этом написало британское издание The Economist.

Из-за щедрой политики ФРГ, запасов техники и боеприпасов в стране осталось всего на несколько дней, а не на 30, как рекомендуют стандарты НАТО.

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«Радиооборудованию, используемому войсками, 40 лет, оно аналоговое, и поэтому его сигналы легко перехватить. Из 350 боевых машин пехоты Puma только 150 находятся в рабочем состоянии», — написали авторы статьи.

Издание напомнило, что год назад канцлер Германии Олаф Шольц объявил о «поворотном моменте» в парламенте и поручил создать дополнительный фонд в размере 100 миллиардов евро для Бундесвера. Спустя 11 месяцев ничего не поменялось — немецкие военные пока не получили ничего из обещанных инвестиций.

Поэтому решение передать Украине танки Leopard 2 разочаровало многих военных.

Правительство Германии долго раздумывало, но 25 января объявило об отправке на нужды ВСУ 14 машин.