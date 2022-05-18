ВСУ готовят провокацию с расстрелом жителей города Константиновка Донецкой Народной Республики людьми в форме российских военных. Об этом рассказал Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По словам военного, об этом рассказали пленные украинские военнослужащие.

«По показаниям пленных военнослужащих ВСУ, в Константиновке Донецкой Народной Республики киевским режимом под руководством западных кураторов готовится очередная провокация по бучинскому сценарию. Для ее реализации боевики, переодетые в форму российских военнослужащих, с белыми повязками на камеру должны расстрелять украинских мирных граждан», — сказал военный.

Он добавил, что фото- и видеоматериалы провокации распространят в западных СМИ. Туда попадут в том числе и ролики, которые выдадут за записи с видеорегистраторов автомобилей.

Ранее Мизинцев сообщил, что в Одессе бойцы территориальной обороны и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) подвергают горожан физическому насилию за пророссийские взгляды. Доказательства они пытаются обнаружить в телефонах мирных жителей.