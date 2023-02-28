Мир 28 февраля 2023, 23:32 Украина атаковала Крым фейками через родительские чаты Власти Крыма: Украина использует родительские чаты для вброса фейковой информации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские спецслужбы стали активно использовать родительские чаты детских садов и школ для вброса фейков на полуострове Крым. Такой информацией советник главы республики по информационной политике Олег Крючков поделился в Telegram-канале.

«Украинские спецслужбы снова атакуют Крым новыми фейковыми вбросами. Духи-убийцы, пакетики с порошком, биологическое оружие», — написал он.

Реклама

По словам Крючкова, большинство этих чатов создали на платформах мессенджеров Viber и WhatsApp, которые уже давно стали для союзников Украины местом для вбросов и получения различной информации.

Реклама

Хакеры атаковали серверы ряда коммерческих радиостанций в нескольких регионах России 24 февраля. В эфире радиостанций «Камеди», «Юмор ФМ» и «Авторадио» звучали ложные объявления о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара.

МЧС России сообщило, что информация о воздушной тревоге не соответствует действительности и является фейком. Россиян призвали следить за данными только в официальных источниках. Власти Воронежской области также выступили с официальным опровержением информации.