28 февраля 2023, 23:32
Украина атаковала Крым фейками через родительские чаты
Власти Крыма: Украина использует родительские чаты для вброса фейковой информации
Украинские спецслужбы стали активно использовать родительские чаты детских садов и школ для вброса фейков на полуострове Крым. Такой информацией советник главы республики по информационной политике Олег Крючков поделился в Telegram-канале.
«Украинские спецслужбы снова атакуют Крым новыми фейковыми вбросами. Духи-убийцы, пакетики с порошком, биологическое оружие», — написал он.
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По словам Крючкова, большинство этих чатов создали на платформах мессенджеров Viber и WhatsApp, которые уже давно стали для союзников Украины местом для вбросов и получения различной информации.
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Хакеры атаковали серверы ряда коммерческих радиостанций в нескольких регионах России 24 февраля. В эфире радиостанций «Камеди», «Юмор ФМ» и «Авторадио» звучали ложные объявления о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара.
МЧС России сообщило, что информация о воздушной тревоге не соответствует действительности и является фейком. Россиян призвали следить за данными только в официальных источниках. Власти Воронежской области также выступили с официальным опровержением информации.
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