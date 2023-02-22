Важное 22 февраля 2023, 09:47 Хакеры взломали радиостанции и объявили воздушную тревогу в нескольких городах России МЧС сообщило о хакерской атаке на серверы коммерческих радиостанций Соцсети

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Хакеры атаковали серверы ряда коммерческих радиостанций в нескольких регионах России, и в эфире прозвучали ложные объявления о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за данными в официальных источниках», — говорится в заявлении.

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Об объявленной воздушной тревоге рассказали жители Подмосковья, Воронежа, Белгорода, Старого Оскола, Уфы, Казани, Новоуральска. Сигналы звучали на радиостанциях «Камеди», «Юмор ФМ» и «Авторадио», Relax FM, Energy.

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«В Шатурском районе в 08:42 по радио Energy и „Юмор FM“ крутили сигнал воздушной тревоги с объявлением „опасность ракетного удара“, видимо, взломали», — рассказали «360» местные жители.

Власти Воронежской области опубликовали официальное опровержение информации.

«Утром 22 февраля на радиостанции <…> Relax FM прошло сообщение о якобы объявленной „тревоге“ и рекомендации „проследовать в укрытие“. Это сообщение является провокацией пособников киевского режима и не соответствует действительности», — подчеркнула пресс-служба правительства региона.

Обстановка в Воронежской области «контролируемая и без происшествий».