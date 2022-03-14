Украина анонсировала международный розыск телеведущего Владимира Соловьева

Государственное бюро расследований Украины передаст иностранным спецслужбам полный пакет документов для объявления в международный розыск российского телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

В ведомстве отметили, что на Украине против Соловьева завели уголовное дело за призывы к изменению государственной границы страны.

Рассмотревший ходатайство следователя Лычаковский районный суд Львова выбрал российскому телеведущему меру пресечения в виде заочного ареста.

Это не первая попытка украинских силовиков заочно арестовать сотрудников российских СМИ. На минувшей неделе генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что ведомство выдвинуло обвинение главному редактору RT Маргарите Симоньян. Для медиаменеджера суд уже избрал меру пресечения в виде заочного ареста.

В ответ Симоньян в своем Telegram-канале указала, что генеральный прокурор Украины допустил ошибку в ее отчестве. «Я Симоновна, а не Семеновна», — написала она.

Также обвинение Генеральная прокуратура Украины предъявила телеведущей и исполняющему обязанности генерального директора ТНТ»Тине Канделаки.