На Украине собрались объявить в международный розыск российскую телеведущую и медиаменеджера Тину Канделаки. Об этом объявила генпрокурор республики Ирина Венедиктова. На эти заявления уже отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Генпрокурор Украины заявила, что в ближайшие дни будет инициирован процесс объявления Тины Канделаки в международный розыск. Пару лет назад точно так же они разыскивали [министра обороны РФ] Шойгу. Вот и нашли», — написала Захарова в своем Telegram.

По данным главного надзорного ведомства Украины, Канделаки посоветовала украинскому президенту Владимиру Зеленскому и другим политикам покинуть республику, после чего в страну сможет вернуться Виктор Янукович, который оставил эту должность в 2014 году. Такие пожелания медиаменеджер ранее высказала у себя в Telegram-канале.

Венедиктова на своей странице в Facebook предупредила, что после объявления в международный розыск Канделаки могут ожидать задержание за пределами РФ и выдача Украине, уточнил «Подъем».

«К вам я вынуждена обратиться, Тинатин Гивиевна Канделаки. В качестве генерального прокурора уведомляю вас о том, что ваш процессуальный статус в Украине — лицо, подозреваемое в совершении преступления», — подчеркнула Венедиктова.

По данным издания, Канделаки уже заочно обвинили в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата госвласти, изменения границ территории или госграницы Украины (часть 2 статьи 110 Уголовного кодекса страны).