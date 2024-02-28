Мир 28 февраля 2024, 19:19 Уклонистов с похоронными венками задержали на границе Украины Погранслужба Украины задержала сбежавших уклонистов с похоронными венками

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«Легенда» о похоронах бабушки и поминальные венки в качестве прикрытия не сработали для пытавшихся выехать с Украины в Румынию жителей Харькова. Уклонистов задержали в Закарпатье сотрудники Государственной пограничной службы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Машину, на которой ехали «скорбящие» по ушедшей из жизни родственнице, остановили на контрольном посту. Водитель заявил, что везет пассажиров в село Чернотисов на похороны бабушки. В качестве доказательства он показал поминальные венки.

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Пассажиры прокололись, когда не смогли ответить на вопросы пограничников об имени покойной и точном адресе ее проживания. Раскрытые уклонисты признались, что заплатили таксисту и его сообщнику по две тысячи долларов за выезд за границу.

Мужчины пояснили, что инструкцию с рассказом о похоронах и венки им выдали организаторы преступной схемы. Они рекомендовали придерживаться «легенды» во время общения с пограничниками.

Сейчас сотрудники ведомства внимательно изучают все детали случившегося, чтобы установить личности все участников группировки, которая занимается незаконной отправкой мужчин за границу.

Действующий на время военного положения запрет на выезд из страны заставил украинцев идти на разные хитрости, чтобы уехать и не подпасть под мобилизацию. В начале февраля украинские пограничники рассказали о попытках уклонистов маскироваться под диких животных, чтобы оказаться в страны Европы.