Эксклюзив 28 марта 2024, 23:52 «Укажут на всех». Украинцы решили выдать Буданова Военный эксперт Михайлов: украинцы устали от конфликта и своей власти

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Украинцы начали обзванивать российские центры помощи и сообщать о местоположении главы ГУР Украины Кирилла Буданова. Военный эксперт Евгений Михайлов рассказал ведущему «360» Антону Шестакову, что это только начало, скоро жители Украины «укажут на всех».

По словам эксперта, украинцы устали воевать и сами хотят, чтобы их руководителей ликвидировали.

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«Мы же понимаем, что это террористическое государство в лице руководства Украины. <…> Они уже не хотят воевать. Они уже убивают своих военкомов, ТЦКшников. Они увидели всю катастрофу, они прочувствовали. <…> В принципе, укажут на всех. Зеленский, Буданов. И если не украинцы укажут, сами европейские партнеры укажут скоро», — выразил уверенность эксперт.

Ранее глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что Службу безопасности Украины необходимо признать террористической организацией. Также он сообщил, что глава ГУР Кирилл Буданов является законной целью для Вооруженных сил России.