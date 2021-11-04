Макрон поблагодарил Меркель за сохранение единства Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил уходящую в отставку канцлера Германии Ангелу Меркель в столицу винодельческого региона Бургундии. Она посетил город Бон вместе со своим мужем во время прощального визита во Францию в качестве канцлера.

Как стало известно Reuters, в своей речи Макрон поблагодарил немецкого политика за все, чему у нее научился. Президент подчеркнул, что Меркель сумела сохранить единство Европы несмотря на все потрясения. Макрон вручил своей гостье одну из главных наград Франции — Большой крест Ордена Почетного легиона.

Ангела Меркель за 16 лет пребывания на посту канцлера ФРГ работала с четырьмя президентами Франции. Ей пришлось вместе с Жаком Шираком и Николя Саркози противостоять финансовому кризису и сохранять единство еврозоны, с Франсуа Олландом она боролась против терроризма, с Макроном — против пандемии.

«Вы работали, чтобы сохранить единство Европы во время всех этих потрясений. Я надеюсь, что мы усвоили ваш урок — твердо противостоять сильным встречным ветрам и следить за тем, чтобы все оставались едиными», — сказал Макрон.

Вместе с женой Бриджет и мужем Меркель Иоахимом Зауэром Макрон прогулялся по Бону. На улицах их встретили сотни поклонников канцлера ФРГ.

Ангела Меркель уйдет со своего поста после того, как будет сформирован новый кабинет министров и коалиционное правительство Германии. Она не стала добиваться переизбрания на последних выборах, состоявшихся 26 сентября.