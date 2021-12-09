Прокуратура Польши заявила, что угрозы взрыва на борту экстренно севшего 23 мая в Минске самолета Ryanair не было. В ходе расследования надзорное ведомство изучило самолет, связанные с полетом документы и провело ряд допросов.

Польская прокуратура утверждает, что допросила пассажиров севшего в Минске самолета и человека, который был свидетелем «действий, которые велись на диспетчерской вышке», заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

В сообщении прокуратуры сказано, что с сотрудниками аэропорта в вышке якобы находился офицер КГБ Белоруссии. Он докладывал о ситуации неизвестному человеку по телефону и принимал решение о посадке самолета.

Также польские прокуроры пришли к выводу, что самолету Ryanair не угрожала бомба.

«Пилот получил информацию о такой угрозе еще до того, как было отправлено электронное письмо о предполагаемой взрывчатке в самолете. Действия в аэропорту Минска, в том числе поведение аварийно-спасательных служб и обслуживания аэропорта, также свидетельствовали о полном отсутствии угрозы. Вся эта ситуация была лишь поводом для того, чтобы заставить летчика приземлиться в Минске», — сказано в релизе прокуратуры Польши.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что авиадиспетчер из минского аэропорта якобы уехал из Белоруссии. В публикации приводилась информация, идентичная сообщению польской прокуратуры. В Минске новость, появившуюся в западных изданиях, назвали информационным вбросом.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно приземлился в Минске из-за угрозы взрыва 23 мая. В странах Евросоюза расценили посадку лайнера как принудительную и рекомендовали своим авиаперевозчикам не использовать воздушное пространство республики. На борту находился один из основателей Telegram-канала Nexta, Роман Протасевич.