Уехавший из Белоруссии бывший диспетчер, который якобы работал в минском аэропорту, рассказал польским властям свою версию случившегося с рейсом Ryanair. Теперь у польских властей есть основания возбудить дело против Белоруссии, написала газета New York Times.

По словам журналистов, подробности рассказал диспетчер Олег Галегов, который исчез после экстренной посадки самолета в Минске и оказался в Польше. Он описал ситуацию в минском аэропорту якобы более подробно, и информацию о «получении данных от свидетеля» подтвердил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Он передал, что самолетом 23 мая руководил офицер КГБ Белоруссии, разговаривая по телефону с каким-то лицом и докладывая ему о происходящем. При этом Галегову необходимо было сообщить пилотам, что в самолете есть взрывное устройство.

Авторы статьи подчеркнули, что кардинально новой информации у Галегова нет, но он заявил себя свидетелем, что имеет для Польши большое значение. Теперь у властей страны больше оснований для начала расследования.

Самолет Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщения о бомбе на борту, которое оказалось ложным, 23 мая 2021 года. Протасевича задержали при проверке документов, возбудив против него дела по нескольким статьям.