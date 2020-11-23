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    23 ноября 2020, 09:21

    Угрозы США санкциями против «Северного потока — 2» назвали недопустимыми в Германии

    Андрей Иванов

    Угрозы Вашингтона ввести новые санкции против немецких компаний, которые строят «Северный поток — 2», — это попытки вмешаться в международное право. Такие методы недопустимы, заявил газете Welt глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
    Угрозы США санкциями против «Северного потока — 2» назвали недопустимыми в Германии

    «Такой подход совершенно исключен среди союзников. <…> Экстерриториальные санкции США против европейских участников проекта являются недопустимым вмешательством в международное право», — приводит издание слова Хермеса.

    Собеседник призвал Соединенные Штаты «уважать европейский суверенитет».

    Ранее СМИ узнали о решении Вашингтона ввести дополнительные санкции против страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами на строительстве «Северного потока — 2». Сенаторы и представители нижней палаты конгресса США договорились включить поправки о новых ограничениях в законопроект оборонного бюджета на 2021 год.

    В Штатах уточнили, что санкции не коснутся Германии и ее официальных лиц, так как эта европейская страна — американский союзник.