«Такой подход совершенно исключен среди союзников. <…> Экстерриториальные санкции США против европейских участников проекта являются недопустимым вмешательством в международное право», — приводит издание слова Хермеса.

Собеседник призвал Соединенные Штаты «уважать европейский суверенитет».

Ранее СМИ узнали о решении Вашингтона ввести дополнительные санкции против страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами на строительстве «Северного потока — 2». Сенаторы и представители нижней палаты конгресса США договорились включить поправки о новых ограничениях в законопроект оборонного бюджета на 2021 год.

В Штатах уточнили, что санкции не коснутся Германии и ее официальных лиц, так как эта европейская страна — американский союзник.