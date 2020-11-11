Сенаторы и представители нижней палаты конгресса США договорились включить поправки о новых санкциях в законопроект оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Его примут до конца 2020 года.

По данным агентства, дополнительные ограничения не коснутся Германии и ее официальных лиц. Сенатор от Нью-Джерси Боб Менендес заявил, что члены Конгресса хотели дать понять, что «Германия — союзник и немецких государственных чиновников санкции никогда не затронут».

Ранее в Бундестаге заявили, что если строительство «Северного потока — 2» приостановить, то это приведет к многомиллиардным штрафным санкциям и поставит под удар энергетическую безопасность Германии. Ситуация вокруг газопровода — это борьба за энергетический рынок сбыта, которую ведут грязными методами. В случае остановки проекта, цены на газ и электричество в этой европейской стране взлетят на 20%.