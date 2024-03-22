Мир 22 марта 2024, 14:20 Угрозу ядерной войны назвали «подарком» Нуланд при уходе из Госдепа Экс-агент ЦРУ Джиральди: Нуланд после отставки оставила угрозу ядерной войны Sarahbeth Maney - Pool via CNP/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Россия стремилась улучшить отношения с США, но ее предложения отвергли и подвели мир к угрозе ядерной войны. Бывший агент ЦРУ Фил Джиральди возложил вину на экс-заместителя госсекретаря Викторию Нуланд. Он заявил об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Мы могли бы избежать угрозы ядерной войны, которая нависла над нами сегодня и которая в значительной степени была подарком от Нуланд», — сказал он.

Реклама

Фил Джиральди сказал, что фактически она не являлась дипломатом. Россия, по его словам, хотела установить хорошие рабочие отношения с Европой и США. Но такие люди, как Виктория Нуланд, в Госдепе и западных СМИ не позволили этого достичь.

Об отставке Виктории Нуланд стало известно в начале марта. Она покинет свой пост после почти 30-летней дипломатической карьеры. Экс-разведчик Пентагона Скотт Риттер заявил, что уход из Госдепа связан с ее нежеланием менять проукраинскую риторику.