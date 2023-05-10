10 мая 2023, 19:23
Угрозу дефолта в США сравнили с ритуалом
Захарова: угроза дефолта в США приобрела форму ритуала
США не первый раз сталкиваются с угрозой дефолта, которая уже приобрела форму своеобразного ритуала. Закончится все очередным поднятием потолка госдолга, заметила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова привело РИА «Новости».
«Подобные ситуации неоднократно случались ранее. Они заканчивались одним и тем же: в очередной раз повышался потолок госдолга… Просто в очередной раз произведут какие-то ритуальные действия», — подчеркнула дипломат.
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По словам Захаровой, денежно-кредитная политика США в виде бесконтрольной долларовой эмиссии отличается безответственностью, поскольку «уже расшатала американскую финансовую банковскую систему». К тому же действия Вашингтона обернулись инфляцией в стране и на глобальных рынках. Она заметила, что доверие к доллару как резервной валюте сильно подорвалось.
Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что возможный дефолт в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга США окажет разрушительное воздействие на экономику страны. Также он не исключил вероятности кратковременного повышения потолка американского госдолга.
США
Мария Захарова
МИД РФ
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