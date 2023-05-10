Мир 10 мая 2023, 03:34 Байден счел возможный дефолт разрушительным для экономики США Pxhere

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Возможный дефолт в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга США станет разрушительным для экономики страны. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден, сообщило РИА «Новости».

До этого спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти после встречи с главой Белого дома заявил, что лидеры Конгресса не достигли подвижек по вопросу повышения потолка госдолга.

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«Я не знаю, что думает Маккарти, спикер Маккарти. Я думаю, что ему виднее лучше. И я думаю, он знает, что дефолт станет разрушительным», — заявил Байден.

Он также дал понять, что не исключает никаких шагов в сложившейся ситуации, «кроме самого дефолта». Также глава государства не исключил вероятности кратковременного повышения потолка госдолга США.

Байден заявил о своем намерении принять участие в саммите «Большой семерки» в Японии, несмотря на риск дефолта, добавили «Известия». Однако глава США пояснил, что предотвращение дефолта является самым важным, что стоит на повестке.

На фоне превышения лимита госдолга США многие аналитики в обозримом будущем прогнозируют дефолт в стране. Кандидат экономических наук Михаил Беляев также не исключил такой сценарий. Если руководство США не начнет повышать эффективность экономики страны, то прогнозы о дефолте сбудутся, считает Беляев. Это увеличивает риски массовых разорений западных банков.