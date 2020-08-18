Угрожавший российским дипломатам в Нью-Йорке мог нанести ущерб еще двум консульствам

Российским дипломатам в Нью-Йорке пригрозили расправой. Мужчина, который швырял в здание и автомобили Генконсульства РФ в Нью-Йорке, мог вести себя подобным образом у дипмиссий Украины и Венесуэлы.

В полицейском управлении американского города рассказали РИА «Новости» о двух протоколах, где описаны жалобы на преступное причинение ущерба с 10 по 16 августа. Как раз в эти дни камнями забросали машины и офис российского представительства.

«10 августа 34-летний мужчина <…> был арестован и обвинен в преступном причинении ущерба», — пояснил представитель правоохранителей.

Личность нарушителя удалось установить. Им оказался житель Манхэттена Реза Машаехи. Его уличили в кидании камней в автомобиль, из-за чего заднее стекло и капот получили повреждения.

В полиции вручили задержанному повестку в суд, где он должен появиться 6 ноября, и отпустили. После этого 14 августа поступила вторая жалоба на происшествие у консульства РФ. Неизвестного, который бросал камни на парковку и повредил машину, не задержали.

«Второе нарушение вполне мог совершить тот же человек. Но доказательств того, что это был именно он, сейчас нет», — подчеркнул собеседник агентства.

Совершенное правонарушение правоохранители отнесли к легким. Суду предстоит решить, как поступить с мужчиной. Скорее всего, при отсутствии криминального прошлого его ждет просто штраф.

Полицейские добавили, что «того же человека» накануне арестовали. По имеющимся данным, причиной этому послужило «нанесение ущерба консульству Венесуэлы». Отпустили нарушителя или нет, неизвестно.

В управлении полиции Нью-Йорка добавили, что в минувшее воскресенье этого же человека задержали у украинского консульства. Генконсульство РФ он забрасывал камнями чуть ли не неделю — с 10 по 16 августа, угрожая дипломатам расправой.