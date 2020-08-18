Неизвестный угрожал убийством российский дипломатам в США

Неизвестный белый мужчина целую неделю забрасывал камнями Генконсульство России в Нью-Йорке. При этом он угрожал дипломатам расправой.

Как сообщили РИА «Новости» в российском консульстве, это происходило в период с 10 по 16 августа. Также от камней пострадали машины сотрудников дипведомства.

«Это началось 10 августа. Неизвестный мужчина начал забрасывать камнями автомобили, которые стояли на служебной парковке нашего консульства. И практически ежедневно эти инциденты повторялись, ежедневно буквально до вчерашнего дня включительно (до 16 августа — прим. ред.)», — рассказали в Генконсульстве.

Отмечается, что ущерб зафиксирован. Собеседник отметил, что гражданство нападавшего неизвестно. Однако мужчина был белым. Он выкрикивал угрозы в адрес сотрудников генконсульства и посетителей на английском языке.

«Он угрожал убийством. Он кричал дословно следующее: „Я застрелю вас“ и „Я убью вас“», — заявил сотрудник консульства.

Это не первый случай, когда российским дипломатам угрожают в США. В конце июля они подверглись нападкам, после публикации в New York Times лживой статье о том, что Россия якобы финансировала боевиков в Афганистане.