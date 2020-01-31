Угрожавшие России взрывом электронные ящики заблокировали в Швейцарии

Швейцарская компания ProtonMail заблокировала электронные почтовые ящики, с которых в Россию рассылали письма с угрозами о минировании. Она готова предоставить информацию об их владельцах Москве.

Компания начала собственное расследование, потому что эти письма нарушали законы страны.

«Все задействованные аккаунты были идентифицированы и навсегда отключены. Вся имеющаяся информация о подписчиках (администраторах почтовых ящиков — прим. „360“) была сохранена в соответствии с требованиями швейцарского законодательства и может быть передана российским властям после получения официального запроса через Федеральную полицию Швейцарии», — уточнила ProtonMail, отметив, что пока никаких запросов из Москвы поступало.

Ранее ФСБ обнаружила сервис, с которого анонимные пользователи рассылали сообщения о минировании в суды четырех субъектов РФ. Это оказалась «сверхзащищенная» почта ProtonMail. В сообщениях от неизвестных было сказано, что заминировано около 830 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. С 29 января доступ к ресурсу на территории России ограничили.

В последние несколько месяцев шквал угроз о минировании настиг Россию. На днях неизвестный сообщил о минировании взлетной полосы в Шереметьево.