Экс-главе МИД Австрии, на свадьбе которой был Путин, угрожали убийством

Угрозы стали причиной эмиграции бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом она сообщила в беседе с изданием The Washington Post в ответ на просьбу журналистов прокомментировать задержание сотрудника австрийских спецслужб, который работал в ее время.

Бывшая чиновница сообщила в мессенджере, что не дает интервью и уехала из Австрии из-за поступающих ей угроз убийством.

Карин Кнайсль занимала должность министра иностранных дел Австрии с 2017 по 2019 год. Гостем на ее свадьбе был президент России Владимир Путин.

Сама она заявляла, что получила приглашения из типографии в день, когда российский лидер встретился в Вене с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом. Одну карточку она передала президенту России.

По словам Кнайсль, ее удивило, что Путин не только принял ее приглашение, но и приехал на торжество.

До недавнего времени бывший австрийский министр занимала пост в составе совета директоров «Роснефти», но 20 мая она ушла из компании.