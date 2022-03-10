Угроза создания «грязной» ядерной бомбы на Украине стала мотивом спецоперации РФ
Дипломат Гаврилов: угроза создания Украиной «грязной» ядерной бомбы стала мотивом спецоперации
Потенциальная угроза создания на Украине «грязной» ядерной бомбы стала одним из мотивов проведения специальной операции. Об этом глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов сообщил в эфире «Соловьев Live», передал ТАСС.
«Один из мотивов, которые подвигли РФ приступить к спецоперации, — это опасность создания „грязной“ атомной бомбы», — заявил Гаврилов.
Украина могла приступить к разработке не только «грязной» ядерной бомбы, отметил дипломат.
«Технологии у них, как говорят наши руководители, были. Вопрос только был во времени», — сказал представитель РФ на переговорах в Вене.
В Министерстве обороны РФ ранее сообщили о получении российскими военными в ходе спецоперации нового пакета документов о работе биологических лабораторий США на Украине. Из материалов стало известно, что в украинских биолабораториях проводили эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей.