Лаборатории США на Украине занимались экспериментами с коронавирусом летучих мышей

В биолабораториях США на территории Украины занимались экспериментами с коронавирусом летучих мышей. Российские военные получили документы об этих исследованиях и вскоре их обнародуют, заявили в Минобороны РФ, передало РИА «Новости».

Опыты с образцами коронавируса летучих мышей и другие финансируемые США исследования в лабораториях на Украине проводились с целью создать механизм скрытого распространения патогенов, доложил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Генерал-майор сообщил, что в ближайшее время ведомство обнародует очередной пакет документов, полученных сотрудников украинских биолабораторий, а также представит результаты их экспертизы.