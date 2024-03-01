Мир 01 марта 2024, 00:45 Уголовное дело завели после смерти мобилизованного на Украине Генпрокурор Украины: мужчина умер после двух дней пребывания в военкомате РИА «Новости»

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На Украине возбудили уголовное дело против сотрудников военкомата после смерти мобилизованного украинца. Об этом сообщил офис генпрокурора страны на странице в социальной сети Facebook*.

«Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны западного региона зарегистрировала уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий. Как стало известно, в городе Бучач умер 49-летний мужчина после многодневного пребывания в военкомате», — сказано в сообщении.

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По информации ведомства, украинец страдал эпилепсией. В воскресенье, 25 февраля, он прибыл в военкомат для проверки военно-учетных документов и прохождения медкомиссии. В ТЦК мужчину держали два дня, после чего его состояние ухудшилось, начались судороги. Он упал на землю, ударился головой и умер. Врачи назвали причиной смерти черепно-мозговую травму. При этом на теле погибшего остались ушибы и кровоподтеки.

Ранее депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил, что жители Одессы и Николаева боятся выходить на улицу из-за облав военкомов. По его словам, призыв в ВСУ превратился в охоту на людей.

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