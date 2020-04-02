Уголовное дело Порошенко прекратили в НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) прекратило расследование по уголовному делу о растрате против бывшего лидера страны Петра Порошенко. Об этом сообщило агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в НАБУ.

«Дело было закрыто 20 марта в связи с отсутствием в действиях Порошенко состава уголовного преступления», — уточнили в издании. По информации РИА ФАН, закрыли дело о вероятном подстрекательстве к растрате средств офшорной организации Wonderbliss Ltd на Кипре со стороны Порошенко. Предлагалось провести специальную конфискацию 1,5 миллиарда долларов с арестованных счетов Виктора Януковича и его знакомых. Ранее нынешнего президента Украины Владимира Зеленского обвинили в сговоре с Петром Порошенко из-за транша МВФ.