Зеленского обвинили в сговоре с Порошенко ради транша МВФ

Большинство уголовных дел против экс-президента Украины Петра Порошенко было закрыто после того, как он пообещал властям поддержать вместе с фракцией «Европейская солидарность» решения, необходимые для получения транша МВФ.

Об этом в своем Telegram-канале написал юрист Андрей Портнов. По его мнению, власти торгуются с преступником за деньги МВФ.

«Взамен голосов фракции главного государственного и военного преступника ему обещают послабление уголовного преследования и координацию с ним юридических действий по постепенному выводу из уголовных производств. Если совсем простым языком — торгуют с преступником за деньги МВФ», — объяснил Портнов.

По его словам, это плохо кончится. Юрист посетовал, что нынешний президент страны Владимир Зеленский сразу же не арестовал счета, активы, заводы и компании преступной организации Порошенко». Сейчас все они уже проступили бы в доход государственного бюджета, и власти не пришлось бы «стоять на полусогнутых перед МВФ».

Петр Порошенко обвинил киевские власти в преследовании и чтении переписки после трехчасового допроса в Государственном бюро расследования (ГБР). Уголовное преследование он связал с местью ему лично и попыткой подорвать его международный авторитет.