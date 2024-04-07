07 апреля 2024, 04:28
Удивительная наивность. На Западе рассказали, как НАТО участвует в украинском конфликте
Немецкий политолог Варвик: НАТО — политический участник конфликта на Украине
Отправка военных Запада на Украину сделает Североатлантический альянс полноценным участником конфликта, поэтому нужно избежать такого развития событий, чтобы не допустить обострения. Об этом заявил эксперт по международной безопасности Йоханнес Варвик в беседе со швейцарским журналом Weltwoche.
«Я ожидаю, что эти дебаты о том, что нам придется поддерживать Украину, так сказать, своими солдатами, станут еще более интенсивными. Это только приведет к дальнейшей эскалации, которую вообще-то следовало бы предотвратить», — сказал он.
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Варвик отметил, что удивлен наивности западных политиков. Если военных дружественной страны, которая находится в конфликте, обучают и помогают вести боевые действия — это фактическое участие. По его мнению, НАТО в политическом смысле является воюющей стороной на Украине.
Ранее украинский политолог Вадим Карасев заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проговорился о настоящих планах НАТО в отношении Украины. По его словам, альянс решил сдерживать Россию «руками и жизнями украинцев».
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