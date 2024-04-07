Мир 07 апреля 2024, 04:28 Удивительная наивность. На Западе рассказали, как НАТО участвует в украинском конфликте Немецкий политолог Варвик: НАТО — политический участник конфликта на Украине Pixabay

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Отправка военных Запада на Украину сделает Североатлантический альянс полноценным участником конфликта, поэтому нужно избежать такого развития событий, чтобы не допустить обострения. Об этом заявил эксперт по международной безопасности Йоханнес Варвик в беседе со швейцарским журналом Weltwoche.

«Я ожидаю, что эти дебаты о том, что нам придется поддерживать Украину, так сказать, своими солдатами, станут еще более интенсивными. Это только приведет к дальнейшей эскалации, которую вообще-то следовало бы предотвратить», — сказал он.

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Варвик отметил, что удивлен наивности западных политиков. Если военных дружественной страны, которая находится в конфликте, обучают и помогают вести боевые действия — это фактическое участие. По его мнению, НАТО в политическом смысле является воюющей стороной на Украине.

Ранее украинский политолог Вадим Карасев заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проговорился о настоящих планах НАТО в отношении Украины. По его словам, альянс решил сдерживать Россию «руками и жизнями украинцев».