06 апреля 2024, 00:57
«Мы так не договаривались». На Украине взбесились, узнав план НАТО
Киевский политолог Карасев: Столтенберг проговорился, что НАТО использует Киев
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проговорился о реальных целях блока в отношении Украины. Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью Youtube-каналу «Вышка».
«Вы понимаете, как переворачивается идея? И это называется новой стратегией НАТО по сдерживанию России руками и жизнями украинцев. Мы же так не договаривались!» — сказал Карасев.
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Политолог отметил, что украинская сторона надеялась на полноценное присоединение к альянсу, где ей бы обеспечили безопасность и дали «надежные» гарантии. В итоге получилось так, что самой Украине пришлось «НАТО спасать от военной машины России» с помощью жизней военных ВСУ.
По мнению Карасева, Столтенберг проговорился об истинных целях НАТО в вопросе Украины. Стране уготовили роль сдерживающего фактора для «спокойной жизни» членов альянса.
Ранее американский сенатор Майк Ли заявил, что США и Украина не могут быть одновременно членами Североатлантического альянса. Также он отмечал, что если войска блока зайдут на Украину, то Штатам придется выйти из блока.
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