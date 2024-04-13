Мир 13 апреля 2024, 16:13 Удары по энергосектору Украины скажутся на доходах страны Аналитик Марцинкевич: удары по хранилищам газа оставят Украину без денег РИА «Новости»

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Повреждения расположенных на западе Украины подземных хранилищ газа вынудят европейских арендаторов забрать свои энергоресурсы из-за возросшего риска аварий. Таким образом, киевский режим лишится одного из источников заработка. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич.

Он пояснил, что под хранилище газа в Львовской области украинцы использовали выработанное месторождение, куда через скважины закачивают энергоноситель и извлекают под давлением при необходимости. Все эти шурфы связаны между собой трубопроводами, на которых стоят перекачивающие газ аппараты.

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«Если по ним нанесен удар, то газ, который хранится, теперь хранится надежно, извлечь его нельзя. Катастрофический случай, когда украинский режим не сможет ничего украсть, думаю, по этому поводу они больше всего и переживают», — заявил Марцинкевич.

Он добавил, что для перекачки требуется большой объем электроэнергии, но последние удары повредили станции на западе Украины, поэтому с этим тоже могут возникнуть проблемы. В таких условиях европейские компании не станут рисковать своим газом и заберут его из украинских хранилищ, оставив киевский режим без оплаты аренды.

В начале января европейские энергетические компании увеличили откачку газа из подземных украинских хранилищ, чтобы не оставить нетронутыми собственные запасы на высоком уровне и не допустить роста цен в период зимы.

Использовать украинские газохранилища страны ЕС начали в 2022 году, когда цены на энергоноситель достигли рекордных показателей после сокращения Россией поставок. При этом собственных накопленных запасов западным странам могло не хватить, а места для размещения дополнительных поставок у них не было.

В конце марта глава украинской компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов сообщил, что взрывы повредили наземную инфраструктуру подземного газохранилища на западе страны. На этой неделе пресс-служба фирмы заявила, что пострадали два подземных хранилища энергоносителя.