Учительница в США предложила детям принести присягу на флаге ЛГБТ

Учительница Кристин Питцен из школы Ньюпорт (Калифорния) предложила своим ученикам дать клятву верности на радужном флаге ЛГБТ. При этом американский государственный флаг из класса она убрала. Ее поступок вызвал возмущение родителей и педагогов. Школьный округ инициировал расследование ее поступка.

Учительница сняла и разместила в TikTok видео, набравшее 1,1 миллиона просмотров. Как сообщил канал FoxNews, оно вызвало в соцсетях резко негативную реакцию. Кристин Питцен в ролике рассказала, что дети сначала не поняли, какому флагу следует приносить клятву. Ведь в классе не было государственного флага США. Тогда учительница указал на флаг ЛГБТ.

Районный сотрудник по связям с общественностью школьного округа Аннет Франко сообщила каналу, что началось расследование.

«Хотя мы не обсуждаем вопросы, связанные с сотрудниками, мы можем сказать вам, что проявление уважения к флагу нашей страны — это ценность, которую мы прививаем учащимся и ожидаем от наших сотрудников. Мы серьезно относимся к подобным вопросам и примем соответствующие меры», — сообщила она.

Видео привлекло внимание исполняющего обязанности директора национальной разведки США Рика Гренелла.

«Какой родитель позволит этой дуре учить своего ребенка? Почему родители отдают своих детей тому, кого они не знают? Хотел бы я поговорить с людьми, которым это нравится», — возмутился Гренелл.

В Кабуле 27 августа были на пять дней приспущены флаги США. Этот жест символизирует скорбь по погибшим во время теракта в столичном аэропорту.