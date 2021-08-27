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    27 августа 2021, 10:08

    Флаги США приспустили в знак скорби о погибших при взрывах в Кабуле

    Александр Блинов

    Государственные флаги приспустили в США в знак скорби о погибших в результате террористической атаки в Кабуле. Флаги будут приспущены в течение пяти дней, сообщили на сайте Белого дома.

    Американские флаги приспущены над Белым домом, всеми общественными зданиями и военными базами в столичном округе Колумбия, а также по всей территории США.

    Флаги США будут приспущены до заката 30 августа в память о жертвах «бессмысленного акта насилия» в Кабуле, заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

    Американский президент Джо Байден ранее в своем обращении к нации после взрывов в Кабуле пообещал, что причастные к атаке будут найдены и наказаны. Он заявил, взрывы организовала ячейка «Исламского государства»*, действующая в Афганистане и Пакистане. Байден также указал, что не располагает сведениями о возможном сговоре талибов** и ИГ*.

    Ранее WSJ сообщила, что число жертв серии взрывов, прогремевших в Кабуле накануне, превысило 100 человек. В Пентагоне подтвердили гибель 13 американских военных.

    * «Исламское государство», ИГ — запрещенная в РФ террористическая организация.

    ** «Талибан», талибы — запрещенная в РФ террористическая организация.