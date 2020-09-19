Учитель до смерти избил школьницу за неправильный ответ

В Китае учитель математики до смерти избил десятилетнюю ученицу за то, что она два раза дала неправильные ответы на его вопросы.

По информации Daily Star, школьница скончалась в больнице. Как рассказали родители погибшей, преподаватель бил ребенка по голове, а также заставлял становиться на колени перед всем классом.

После этого девочка почувствовала себя плохо, она была госпитализирована. Несмотря на все усилия, медикам не удалось спасти школьницу, отмечается в материале.

По факту данного инцидента было начато расследование. Сейчас учителя и директора школы отстранили от исполнения обязанностей.

Репетитор физики из Санкт-Петербурга Николай Милованов в 69 лет покорил соцсети веселыми образовательными роликами. С помощью них кандидат технических наук в стихах объясняет законы физики и математические формулы. Первый ролик репетитор выложил в TikTok около года назад. Он набрал 400 тысяч просмотров.