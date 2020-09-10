Репетитор физики из Петербурга покорил TikTok в 69 лет

С помощью них кандидат технических наук в стихах объясняет законы физики и математические формулы.

«Знает ли твоя подруга, πR2 — это площадь круга? А окружность, например, длину имеет 2πR», — говорит учитель.

Первый ролик репетитор выложил в TikTok около года назад. Он набрал 400 тысяч просмотров.

«Я увидел через день-два, что количество просмотров растет! Так это был ролик, который я в прошлом году записал для Instagram, и не выложил, подумал: „Какая ерунда!“» — признался любитель физики.

Второе видео посмотрели уже два миллиона человек.

Аудитория — школьники. Милованов снимает короткие клипы, чтобы ученики заинтересовались наукой.

Репетитор рассказывает просто о сложном и не боится быть смешным. Стихотворения и движения для танцев он придумывает самостоятельно. Для него рифма — обязательный элемент, потому что благодаря ей информация усваивается гораздо легче.

«Они показывают ребятам, что учиться не скучно и не нудно, что процесс познания, учеба может быть не скучной, а захватывающей, и даже иногда смешной», — уверен учитель.

Однако он предупреждает, что выучить предмет только по видеороликам невозможно.

За полгода существования видеоблога на Милованова подписались больше 150 тысяч человек.