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    10 сентября 2020, 12:36

    Репетитор физики из Петербурга покорил TikTok в 69 лет

    Алена Макаренко

    Репетитор физики из Санкт-Петербурга Николай Милованов в 69 лет покорил соцсети веселыми образовательными роликами. Об этом сообщил сайт телеканала «Мир 24».

    С помощью них кандидат технических наук в стихах объясняет законы физики и математические формулы.

    «Знает ли твоя подруга, πR2 — это площадь круга? А окружность, например, длину имеет 2πR», — говорит учитель.

    Первый ролик репетитор выложил в TikTok около года назад. Он набрал 400 тысяч просмотров.

    «Я увидел через день-два, что количество просмотров растет! Так это был ролик, который я в прошлом году записал для Instagram, и не выложил, подумал: „Какая ерунда!“» — признался любитель физики.

    Второе видео посмотрели уже два миллиона человек.

    Аудитория — школьники. Милованов снимает короткие клипы, чтобы ученики заинтересовались наукой.

    Репетитор рассказывает просто о сложном и не боится быть смешным. Стихотворения и движения для танцев он придумывает самостоятельно. Для него рифма — обязательный элемент, потому что благодаря ей информация усваивается гораздо легче.

    «Они показывают ребятам, что учиться не скучно и не нудно, что процесс познания, учеба может быть не скучной, а захватывающей, и даже иногда смешной», — уверен учитель.

    Однако он предупреждает, что выучить предмет только по видеороликам невозможно.

    За полгода существования видеоблога на Милованова подписались больше 150 тысяч человек.

    Новости SMI.FM