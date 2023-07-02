Мир 02 июля 2023, 19:10 Ученый назвал новую причину взрыва на затонувшем батискафе «Титан» Доцент Грэм-Джонс предположил, что взрыв на батискафе «Титан» произошел из-за микротрещин Telegram

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Взрыв на затонувшем батискафе «Титане» моги вызвать крошечные трещины в корпусе, невидимые глазу. Такое заявление сделал доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс, написало издание The Independent.

Каждый раз, когда подводная лодка совершала погружения, в пятидюймовом корпусе могли образовываться крошечные трещины, предположил ученый.

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«Они могли быть небольшими и незаметными сначала, но вскоре начали неконтролируемо расти», — сказал Грэм-Джонс.

Удлиненная конструкция подводной лодки и постоянные нагрузки могли способствовать взрыву.

Большинство погружений OceanGate к обломкам «Титаника» на глубину были безуспешными. Находящиеся в батискафе люди мечтали узнать больше о знаменитом затонувшем корабле.

Батискаф «Титан» с пятью людьми на борту пропал 18 июня. Позже стало известно, что судно взорвалось. Погибли все пять пассажиров, включая генерального директора OceanGate Стоктона Раша. Причины произошедшего до сих пор выясняют, идет расследование, говорил генеральный директор Pelagic Research Services Эдвард Кассано. В море обнаружили обломки подводного аппарата.

Ранее бывший капитан Райан Рэмси назвал две причины взрыва на затонувшем в Атлантике батискафе. Первая: люк с болтами, использовавшийся для герметизации судна, сломался. Вторая: сам корпус батискафа был сконструирован неправильно.