Происшествия 24 июня 2023, 00:23 Названы возможные причины взрыва батискафа «Титан» в Атлантике Экс-капитан Рэмси: люк с болтами для герметизации судна мог сломаться на батискафе «Титан РИА «Новости»

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Бывший капитан подводной лодки Королевского военно-морского флота Великобритании Райан Рэмси назвал две причины взрыва на затонувшем в Атлантике батискафе «Титан». В интервью Sky News он сообщил, что в любом случае игнорирование общепринятых способов создания батискафа было сопряжено с огромными рисками.

«Есть две версии. Первая: люк с болтами, использовавшийся для герметизации судна, сломался, что привело к разрушению корпуса судна. Вторая: сам корпус батискафа был сконструирован с ошибками, и в результате не выдержал водяного давления», — предположил Рэмси.

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Связь с подводным аппаратом пропала 18 июня, когда он спускался к месту затонувшего «Титаника». Его обломки нашли спустя пять дней в 200 с лишним метров от затонувшего корабля. На борту «Титана» находились пять человек, включая миллиардеров и самого основателя компании, устраивавшего экскурсии к затонувшему лайнеру.

По предварительным данным, причиной неисправности батискафа стал «катастрофически направленный внутрь взрыв».

Ранее главный научный сотрудник Института проблем морских технологий имени академика М. Д. Агеева Александр Инзарцев предположил, что корпус батискафа Titan, который пропал во время погружения к обломкам лайнера «Титаник», мог взорваться на глубине. Он напомнил возможные причины разрушения корпуса батискафа: «усталость» обшивки, наличие микротрещин и другие.