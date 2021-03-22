Ученые вычислили дату появления коронавируса в Ухане

Распространение коронавируса SARS-CoV-2 в китайском Ухане началось в октябре 2019 года. Тогда произошли первые случаи заражения, на которые никто не обратил внимания. Об этом говорится в исследовании группы американских ученых, опубликованном в журнале Science.

Свои выводы специалисты сделали на основе пересчета частоты мутаций и распространения возбудителя. В своем исследовании ученые учли подробную информацию о том, в каких районах Уханя регистрировались случаи заражения перед введением локдауна.

Один из авторов исследования, профессор отдела инфекционных заболеваний и глобального общественного здравоохранения медицинской школы Калифорнийского университета Джоэл Вертхайм, заявил, что первое появление коронавируса SARS-CoV-2 в провинции Хубэй зафиксировали в середине октября 2019 года. Но до декабря случаев заражения было крайне мало, чтобы обратить на это внимание.

К декабрю возбудитель вышел за пределы региона. Власти Китая ввели жесткие ограничения и взяли ситуацию под контроль, но сделали они это слишком поздно. Коронавирус уже успел распространиться по миру. По словам ученых, при выполнении ряда условий с гарантией 70% пандемии могло бы не быть. С гарантией 70% SARS-CoV-2 мог выдохнуться, если бы зараженных вовремя изолировали.

Но так как он распространялся в городах с высокой плотностью населения, то он стал эпидемическим. По словам Вертхайма, человечество оказалось не готово именно к такому типу возбудителя. Вирусы, с которыми люди сталкивались раньше, были более смертельными, но заражали меньшее количество людей. С SARS-CoV-2 ситуация другая, смертность в мировых масштабах от него относительно невелика, но количество зараженных и его легкое распространение делают его наиболее опасным.

По данным российского оперативного штаба, за минувшие сутки количество новых случаев заражения коронавирусом составило 9284. Показатель на этом уровне держится уже второй день. Выздоровели 7990 пациентов. Количество летальных исходов от ковида — 361 случай.