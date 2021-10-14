Ученые установили длительность естественного иммунитета после ковида

Естественный иммунитет у людей, переболевших ковидом, может упасть в первые полгода после болезни. Однако потом он может оставаться стабильным вплоть до 15-го месяца с момента перенесенного заболевания. К такому выводу пришла международная группа ученых после масштабного исследования крови пациентов, которые перенесли ковид.

Авторами работы, результаты которой появились на сайте препринтов BioRxiv, стали специалисты из Германии, Италии, Китая, Швейцарии и Швеции.

Они изучили 188 образцов крови 136 пациентов, которые перенесли ковид в легкой и тяжелой формах. Оказалось, что в период с 15-го по 28-й день после заражения коронавирусом титр антител был самым высоким.

По мнению ученых, противовирусный иммунитет может сохраняться довольно длительное время. Однако они обратили внимание на то, что «дельта»-штамм способен частично обходить нейтрализующий эффект антител в плазме крови, что не может не вызывать беспокойства.

Ранее эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с «360» указал на то, что у переболевших ковидом людей и тех, кто вакцинировался, в течение шести месяцев пропадает защитный титр. По его словам, это важно понимать, принимая решение о ревакцинации.