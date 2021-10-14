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    14 октября 2021, 09:55

    Ученые установили длительность естественного иммунитета после ковида

    Biorxiv: естественного иммунитета после ковида хватит на 15 месяцев

    Ольга Назаркина

    Естественный иммунитет у людей, переболевших ковидом, может упасть в первые полгода после болезни. Однако потом он может оставаться стабильным вплоть до 15-го месяца с момента перенесенного заболевания. К такому выводу пришла международная группа ученых после масштабного исследования крови пациентов, которые перенесли ковид.

    Ученые установили длительность естественного иммунитета после ковида

    Авторами работы, результаты которой появились на сайте препринтов BioRxiv, стали специалисты из Германии, Италии, Китая, Швейцарии и Швеции.

    Они изучили 188 образцов крови 136 пациентов, которые перенесли ковид в легкой и тяжелой формах. Оказалось, что в период с 15-го по 28-й день после заражения коронавирусом титр антител был самым высоким.

    По мнению ученых, противовирусный иммунитет может сохраняться довольно длительное время. Однако они обратили внимание на то, что «дельта»-штамм способен частично обходить нейтрализующий эффект антител в плазме крови, что не может не вызывать беспокойства.

    Ранее эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с «360» указал на то, что у переболевших ковидом людей и тех, кто вакцинировался, в течение шести месяцев пропадает защитный титр. По его словам, это важно понимать, принимая решение о ревакцинации.